Vanavond op tv: Zweden en Finland in de NAVO? • Houdt Marioepol stand? • Nieuwe armen • Achterstanden in het onderwijs • Toekomst ruimtevaart

Zweden en Finland overwegen lidmaatschap NAVO Zweden en Finland willen binnen enkele weken een besluit nemen over toetreding tot de NAVO. Dat deze landen toetreding tot het bondgenootschap overwegen is een grote geopolitieke ontwikkeling in Europa. De twee buurlanden zijn nu tot nu altijd neutraal gebleven. Rusland ziet verdere uitbreiding van de NAVO als een bedreiging. Finland grenst direct aan Rusland.

Houdt Marioepol stand? In Marioelpol vechten Oekraïners vrijwel vanaf het begin van de invasie tegen een overmacht aan Russische militairen en wapens. Maar het einde lijkt in zicht. Als Marioepol valt, ontstaat er een corridor tussen het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door Rusland gesteunde gebieden Loegansk en Donetsk. We spreken vanavond met ooggetuigen uit Marioepol.

Groeiende groep nieuwe armen Gemeenten, energiebedrijven en schuldhulpverleners maken zich zorgen over een grote groep lagere middeninkomens die wordt geraakt door de hoge energieprijzen, maar niet in aanmerking komt voor de energietoeslag van 800 euro. Zelfs professionals die mensen met schulden helpen, komen nu zelf in de knel. Te gast is Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid.