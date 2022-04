Ydo de Vogel finisht Marathon van Rotterdam in rolstoel, ondanks verbod

Het mocht niet van de organisatie, maar rolstoeler Ydo de Vogel (50) heeft afgelopen zondag de Marathon van Rotterdam 'gelopen', de volledige 42 kilometer en 195 meter. Zijn tijd: 4 uur en 30 minuten.

"Mensen reageerden enthousiast op me. Gevaarlijke situaties waren er niet. Ik lette goed op", zegt De Vogel bij Rijnmond. "Ik kreeg ook af en toe een biertje toegestopt van het publiek. Dat haalt de scherpe randjes eraf."

Hoe goed het ook is verlopen, De Vogel blijft verbolgen over het feit dat zijn deelname illegaal was. "Wat ik hoorde: je mag niet op wielen meedoen; een marathon kun je alleen lópen. Dat is gewoon discriminatie. De organisatie mag ons niet buitensluiten."

Snelheidsverschil

Vroeger had elke marathon een speciaal startvak voor mensen in een rolstoel, maar in Rotterdam zijn ze daarmee gestopt. ''Het parcours is op een aantal plekken te smal en het snelheidsverschil tussen lopers en rolstoelers is zo groot dat er onveilige situaties kunnen ontstaan", licht Marathon-directeur Remco Barbier het verbod op rolstoelers toe.

Maar De Vogel kocht gewoon een rugnummer en meldde zich zondag bij de start. Daar werd hem geen strobreed in de weg gelegd. Ook tijdens de marathon zelf liet de organisatie hem gaan.

Net zo zwaar als lopen

Het publiek had soms meer moeite met zijn deelname. "'Het is oneerlijk, jij gaat op wielen', riepen een paar toeschouwers. Maar waarom zou het oneerlijk of gemakkelijker zijn? Heb je de benen van de gemiddelde renner gezien? Die spieren zijn veel groter en dikker dan armspieren. Ik denk dat een marathon rollend met een rolstoel net zo zwaar is als lopen. Wat ook meespeelt: ik doe het in een normale rolstoel. Niet in een speciale ren-rolstoel."

Het publiek hielp hem er juist ook doorheen. De Vogel: "Vooral op Zuid was het afzien. Maar als je dan eenmaal de brug over bent en rijen dik publiek passeert in Crooswijk en Kralingen, dan is het heel gaaf. Al die mensen hielpen om de pijn te verlichten."

Een statement maken

En zo finishte de rolstoeler zonder al te veel problemen. Hij is vast van plan om er volgend jaar weer bij te zijn. "Liefst wil ik met heel veel rolstoelers meedoen om weer een statement te maken", zegt hij. "Ik heb al een oproep gedaan in een Facebook-groep met duizenden rolstoelers die weleens meedoen aan een marathon, uit Nederland. En ik krijg er veel reacties op."

Marathon-directeur Barbier reageert laconiek: "Het verbod blijft, maar als het allemaal veilig blijft dan wordt hij niet van het parcours gehaald.''