Haagse informateurs: geen coalitie te vinden met partij Richard de Mos

In Den Haag willen andere partijen niet met de grootste fractie, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, in een nieuw stadsbestuur. Er is daardoor geen coalitie te vormen, stellen informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard vast.

"Onze conclusie luidt dat er op dit moment onvoldoende basis bestaat om inhoudelijk te gaan onderhandelen over één van de getalsmatig denkbare meerderheidscoalities waaraan Hart voor Den Haag deelneemt", schrijven de informateurs in hun verslag.

Verdacht van corruptie

De partij van Richard de Mos en Rachid Guernaoui is met negen zetels de grootste partij in Den Haag. Meerdere partijen hadden al aangegeven niet met Hart voor Den Haag te willen samenwerken als het tweetal kandidaat zou zijn voor het wethouderschap. Ze worden verdacht van corruptie.

Het onderzoek loopt nog en de zaak moet nog voor de rechter komen.