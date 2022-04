Honderden Thai gered van Chinese oplichtingsbende in Cambodja

"Normaal vertrouw ik niet snel mensen", zegt een anoniem slachtoffer uit Thailand tegen nieuwszender Al Jazeera . "Maar we waren wanhopig op zoek naar een baan. De tussenpersoon zei dat we 2000 dollar per maand konden verdienen."

Als gevolg van de coronapandemie zijn meer mensen in Zuidoost-Azië kwetsbaar voor zulke oplichters. Onder meer de toerismebranche, een belangrijke inkomstenbron, heeft een zware klap gekregen. Veel mensen zijn werkloos geworden en door het veelal ontbreken van een sociaal vangnet is de armoede sterk toegenomen .

Volgens de Thaise politie werken naar schatting nog zo'n 1500 Thaise burgers in gevangenschap voor bendes in Sihanoukville.

De dwangarbeid werd verricht vanuit de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville. Deze plaats staat bekend als een vrijhaven voor Chinese criminele organisaties. Ruim twintig geronselde Thai werden zondag uit een flatgebouw in Sihanoukville gehaald. Het pand was met prikkeldraad afgesloten van de buitenwereld en werd beveiligd met camera's.

De afgelopen maanden zijn zeker 700 Thai gered uit handen van Chinese bendes over de grens in Cambodja. De Thaise politie meldt dat de slachtoffers een normale baan was beloofd. Eenmaal ter plaatse werden ze gedwongen per telefoon hun landgenoten in Thailand op te lichten.

Het is normaal dat tussenpersonen in landelijke gebieden van Thailand arbeidskrachten komen werven. Maar in dit geval was het een ronselaar voor de oplichtingsbende in Cambodja. "Als ik had geweten dat ik in deze baan mijn landgenoten moest oplichten, had ik het nooit gedaan", zegt de anonieme Thai.

'Fraude-onderzoek'

De tewerkgestelden deden zich telefonisch bijvoorbeeld voor als agent. Ze moesten zeggen dat iemand met de identiteit van de gebelde fraude had gepleegd. Vervolgens vroegen ze hen geld over te maken om te bewijzen dat ze geen banden hebben met de fraudeur. "Dus ik maakte al mijn geld over", zegt slachtoffer Mon tegen de nieuwszender. De 37-jarige zag het bedrag nooit terug.

De bellers moesten naar eigen zeggen maandelijks minstens 500.000 baht aftroggelen van nietsvermoedende mensen. Dat is omgerekend ruim 13.000 euro. Deden de 'werknemers' dat niet, dan liepen ze het risico om te worden doorverkocht aan een andere bende.

Niet gericht op China

"Iedereen wil weg, maar niemand heeft het geld om zich vrij te kopen", zegt een ander slachtoffer van de criminele organisatie. Het kost volgens de politie vele duizenden euro's per vrijlating.

De bende verdient aan de oplichtingspraktijken naar schatting dagelijks ruim een kwart miljoen euro. "Deze bendes schieten als paddenstoelen uit de grond", zegt een Thaise politiewoordvoerder. Volgens hem hebben de Chinese autoriteiten amper aandacht voor dit soort criminele organisaties, omdat de zwendel niet gericht is op China of zijn burgers.