Van Dijk doet aanval op werelduurrecord: 'Al heel lang een droom'

Baanwielrenner Ellen van Dijk gaat op 23 mei een poging doen om het werelduurrecord voor vrouwen te verbreken. Ze doet dat op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen. Momenteel staat het record met 48,405 kilometer op naam van de Britse Joscelin Lowden.

"Dit is al heel lang een droom van mij", zegt Van Dijk in een verklaring over haar nieuwe uitdaging. "Ik heb altijd al gezegd dat ik ooit het uurrecord wilde aanvallen en nu komt die dag dichterbij."