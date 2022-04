Biden beschuldigt Rusland voor het eerst van genocide in Oekraïne

De president zei wel dat het uiteindelijk aan juristen is om vast te stellen of het Russische optreden als volkerenmoord gekwalificeerd kan worden, maar hem "lijkt het zeker zo".

Na zijn toespraak zei hij tegen de pers dat hij de inval genocide had genoemd "omdat het steeds duidelijker wordt dat Poetin gewoon het idee probeert te vernietigen om Oekraïens te kunnen zijn". Ook stapelen in zijn ogen de bewijzen voor genocide zich op.

De Amerikaanse president Biden heeft de Russische invasie van Oekraïne voor het eerst genocide genoemd. Dat deed hij in een toespraak in een fabriek in Iowa, waar hij praatte over de gestegen brandstofprijzen.

"Bij genocide gaat het erom dat je specifiek de opzet nodig hebt om een groep op zijn minst gedeeltelijk uit te roeien op basis van bijvoorbeeld nationaliteit, religie of etniciteit", zegt De Hoon. Ze benadrukte dat ze daarmee niets wil afdoen aan de ernst van de misdrijven. Het is voor haar duidelijk dat met moorden, verkrachtingen en het verdrijven van burgers oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.

In diezelfde lijn zei hoogleraar holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam Ugur Ümit Üngör, dat het bij genocide belangrijk is om "kalm naar de feiten te kijken, en niet direct conclusies te trekken".

Volgens hem moet eerst aannemelijk gemaakt worden dat systematisch geweld is gepleegd tegen een bepaalde categorie mensen. Ook moet er gereconstrueerd kunnen worden hoe dat is gebeurd en hoe daders hebben besloten welke mensen dood moesten.

Behalve Zelensky nam ook de Britse premier Johnson het woord in de mond na de ontdekking van de honderden burgerdoden in Boetsja. "Als je kijkt naar wat er in Boetsja gebeurt, en als je de onthullingen ziet over wat Poetin in Oekraïne heeft gedaan, dan lijkt het me niet veel minder dan genocide", zei Johnson vorige week.