Vogelgriep hardnekkig: opnieuw pluimveebedrijf Lunteren getroffen

Op een eendenbedrijf in het Gelderse Lunteren worden 8500 eenden geruimd omdat er vogelgriep heerst. In de directe omgeving liggen 49 andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat die nauwgezet in de gaten houden om verdere besmetting te voorkomen, meldt Omroep Gelderland.

Normaal volgt op een nieuw geval van vogelgriep ook een vervoersverbod voor pluimvee, mest, gebruikt strooisel en eieren. Maar in Lunteren gold al een vervoersverbod. Dat werd ingesteld nadat ruim een maand geleden vogelgriep werd vastgesteld bij twee andere bedrijven in hetzelfde gebied. Het vervoersverbod geldt in totaal voor 235 bedrijven.

Omdat de vogelgriep dit keer bijzonder hardnekkig is, gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een ophok- en afschermplicht. Pluimveehouders moeten hun dieren binnenhouden.

Dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyboeren moeten hun kippen, kalkoenen en eenden zoveel mogelijk afschermen. Ook is er al maanden een verbod op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Beschermende kleding

In het kader van de nieuwe besmetting in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan - om te kijken waar de eenden geweest zijn en of ze in contact waren met ander pluimvee. Volgens de NVWA gaat het in dit geval waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Die is zeer besmettelijk en dodelijk voor vogels.

Er bestaat altijd het risico dat vogelgriep ook mensen ziek maakt. Maar bij de golf van de afgelopen maanden is dat niet gebeurd. De NVWA raadt wel aan om maatregelen te nemen én beschermende kleding te dragen in de buurt van besmette dieren. "Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat u geen besmette lucht inademt". aldus de NVWA.