Correctief referendum komt er vrijwel zeker niet, te weinig steun voor grondwetswijziging

Maar SP-Kamerlid Leijten, die de verdediging van de grondwetswijziging vanavond op zich neemt, blijft hoopvol gestemd. Zij gaat ervan uit dat ze in elk geval 99 Kamerleden meekrijgt en dat ze in het debat vanavond nog een aantal mensen kan overtuigen.

Daarmee is er dus zeker één stem te weinig, nog los van de Kamerleden die er niet bij kunnen zijn omdat ze ziek zijn en Kamerleden die tegen stemmen hoewel hun fractie voor is.

Het correctief referendum, een voorstel van toenmalig SP-Kamerlid Van Raak, is voor de verkiezingen van 2021 al een keer aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Maar omdat het in de Grondwet geregeld moet worden, geldt een zwaardere procedure en buigt de 'nieuwe' Tweede Kamer zich er vandaag nog een keer over.

Het is vrijwel zeker dat er geen correctief referendum komt, waarmee burgers een eenmaal aangenomen wet alsnog kunnen verwerpen. Er is een grondwetswijziging nodig om zo'n referendum mogelijk te maken, maar de daarvoor vereiste twee derde meerderheid is er op dit moment niet.

Nacht van Wiegel

Het referendum staat al ruim twintig jaar op de politieke agenda. Het is een manier om de burger bij de politiek te betrekken, maar de discussie over het onderwerp blijft aanhouden.

In 1999 stemde VVD-senator Hans Wiegel, tegen de wens in van het kabinet waarvan zijn eigen partij deel uitmaakte, tegen de komst van een referendum. Daarmee was de roemruchte 'Nacht van Wiegel' een feit, die leidde tot een kabinetscrisis en het aanbieden van het ontslag van toenmalig premier Kok. Later werd de crisis bezworen en kon het kabinet verder regeren.

Vier jaar geleden werd het raadgevend referendum afgeschaft. Dat was een volksraadpleging, bijvoorbeeld over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016, waarbij de uitslag niet bindend was. Bij een correctief referendum is de politiek wel verplicht om iets met de uitkomst te doen