Na reeks financiële tegenslagen opent Floriade in Almere

Het evenement is ooit bedacht om de Nederlandse tuinbouw in de schijnwerpers te zetten, maar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is de afgelopen jaren vooral in het nieuws gekomen vanwege het kostenplaatje. De 10 miljoen euro die de gemeente Almere oorspronkelijk had begroot, bleek lang niet genoeg. Bovendien zijn er twijfels of het grote publiek in deze tijd nog op de Floriade zit te wachten.

De tentoonstelling, die een keer in de tien jaar plaatsvindt, wordt vanmiddag geopend door koning Willem-Alexander. Het evenement is een samenwerking van de Nederlandse tuinbouwsector met tweehonderd deelnemers uit binnenland en buitenland, zoals niet-gouvernementele organisaties en Aeres Hogeschool. Dit jaar is het thema Growing Green Cities: de Floriade wil zich richten op het leefbaarder, leuker en duurzamer maken van steden.

Vanwege financiële tegenvallers was het enige tijd niet zeker of de tentoonstelling wel kon doorgaan. De gemeente besloot het evenement te redden met een extra investering van ruim 16 miljoen euro, maar vorig jaar vroeg de organisatie nog eens om 15 miljoen euro extra.

Miljoenenverlies

Hoeveel geld uiteindelijk precies in het evenement is gestoken, is niet duidelijk. Het Financiële Dagblad sprak over een "dichte mist" die boven het kostenplaatje hangt: de schattingen lopen op tot 200 miljoen euro aan geïnvesteerd belastinggeld en 100 miljoen euro verlies.

Omroep Flevoland en lokale omroep 1Almere proberen de komende tijd meer helderheid te scheppen. Met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek beginnen ze een onderzoek en ze hopen eind dit jaar boven water te hebben hoeveel gemeenschapsgeld er is uitgegeven. "Afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat die informatie niet vanzelf gaat komen, die zullen we moeten opgraven", schrijft Omroep Flevoland.

De drie laatste edities van de Floriade liepen voor de organiserende gemeenten - Venlo, Haarlemmermeer en Zoetermeer - uit op een miljoenenverlies. Toch zeggen de gemeenten dat het evenement ze wel veel heeft opgeleverd. In Almere is het bijvoorbeeld de bedoeling dat het park wordt doorontwikkeld tot groene stadswijk.

Eerdere edities van de tentoonstelling: