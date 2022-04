Publiek op de banken voor de eerste vrouwelijke coach op het veld in de MLB

De 31-jarige Nakken behoort al twee jaar tot de technische staf van de Giants en had al eens de leiding over een oefenduel.

Alyssa Nakken gaat de geschiedenisboeken in als de eerste vrouwelijke coach die in het veld verscheen tijdens een wedstrijd in de MLB, de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Ze kreeg een staande ovatie van het publiek, toen ze in de derde inning van het duel tussen San Francisco Giants en San Diego Padres plotseling moest opdraven.

Opvallend is dat Richardson hiermee voor de tweede keer een bijrol vervult op het moment dat er honkbalgeschiedenis wordt geschreven. In zijn tijd als actief honkballer bij New York Yankees liep hij een punt binnen op de allerlaatste slag ooit van MLB-legende Derek Jeter.

Felicitaties van de tegenstander

En acht seizoenen later is het dus weer raak, nu in San Francisco. De eerste honkman van de tegenstander uit San Diego, Eric Hosmer, was er als eerste bij om Nakken te feliciteren toen ze binnen de lijnen kwam.

Nakken maakte eerder carrière als softbalster van Sacramento State. Ze studeerde psychologie en kreeg in 2014 haar eerste klus bij de Giants als stagiair. En daar maakte ze sindsdien carrière. "Meiden kunnen nu zien dat er een baan is op het veld in het honkbal. En dat is echt gaaf", zei ze nadat ze was toegetreden tot de staf.

Om het heugelijke moment voor haar helemaal compleet te maken: de Giants wonnen met 13-2.