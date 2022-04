Wekdienst 13/4: Koning opent Floriade • Verdachte Zwolle hoort of hij vast blijft zitten

Goedemorgen! Vandaag hoort de 32-jarige man die vastzit voor de schietpartij in de McDonald's in Zwolle of hij langer in de cel moet blijven zitten. En koning Willem-Alexander opent de wereldtuinbouwtentoonstelling Florida Expo 2022 in Almere.

Eerst het weer: vandaag wolkenvelden, af en toe zon en tegen of in de avond in het uiterste oosten en zuidoosten wat regen of een bui. De maximumtemperatuur ligt tussen 15 en lokaal 20 graden. De komende dagen is het droog met over het algemeen flink wat ruimte voor de zon. Met 15 tot 18 graden is het volop lente.

Weer woensdag - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De 32-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in een McDonald's in Zwolle hoort van de rechter of hij langer in de cel moet blijven zitten. Bij de schietpartij eind maart kwamen twee broers van 57 en 62 uit Zwolle om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van moord.

De Inspectie van het Onderwijs komt met het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs.

En koning Willem-Alexander opent de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, die dit jaar in Almere wordt gehouden. Het gaat om de zevende editie van de tentoonstelling, die van 14 april tot en met 9 oktober is te bezoeken. Wat heb je gemist? Drie op de tien mensen zeggen dat ze last hebben van inflatie, die sinds de jaren 70 niet zo hoog is geweest. Uit een representatief onderzoek van I&O Research onder 1996 Nederlanders, in opdracht van de NOS valt op te maken dat de meeste Nederlanders er nog geen last van hebben. Een kwart van de Nederlanders heeft "enige last" van de prijsstijgingen en moet "hierdoor goed op de kleintjes letten", nog eens 5 procent heeft er "veel last van" en "komt hierdoor financieel in de problemen". Niet verrassend worden mensen met een minimuminkomen het meest geraakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor alleenstaanden met kinderen, Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een uitkering.

Inflatie - NOS

Ander nieuws uit de nacht: Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015: vorig jaar zijn in Nederland 582 mensen om het leven gekomen door een verkeersongeval, 28 minder dan in 2020.

120 reacties bij meldpunt Mores na onthullingen over The Voice: in de eerste drie dagen na de uitzending op 20 januari kwamen 97 meldingen binnen, hetzelfde aantal als over het hele jaar 2021.

VVD, D66: verdubbel de ambities voor groene waterstof: ze willen naar minstens 8 gigawatt vermogen, dat opgewekt wordt door windmolens op zee. En dan nog even dit: Defensie kampt met een groot personeelstekort. Er zijn duizenden vacatures. Gisteren was in Havelte een oriëntatiedag voor jongeren. Sommigen weten het zeker: "De actie en adrenaline, daar doen we het voor". Anderen twijfelen nog:

Oorlog in Oekraïne, wie wil er nu het Nederlandse leger in? - NOS