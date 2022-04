Inflatie deert meeste Nederlanders (nog) niet

De meeste Nederlanders hebben nog niet veel last van de inflatie, die sinds de jaren 70 niet zo hoog is geweest. Drie op de tien mensen zeggen dat ze er last van hebben. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research onder 1996 Nederlanders, in opdracht van de NOS.

Een kwart van de Nederlanders heeft "enige last" van de prijsstijgingen en moet "hierdoor goed op de kleintjes letten", nog eens 5 procent heeft er "veel last van" en "komt hierdoor financieel in de problemen". Niet verrassend worden mensen met een minimuminkomen het meest geraakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor alleenstaanden met kinderen, Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een uitkering.

Het verschil in inkomenspositie heeft, zo laat het onderzoek zien, ook invloed op de blik van mensen op de oorlog in Oekraïne. En met name op de vraag of de sancties tegen Rusland moeten worden opgevoerd, ook als dat de economie schaadt. Van de lagere inkomensgroepen staat 47 procent achter scherpere sancties. Bij mensen die meer dan twee keer modaal verdienen, zijn zeven op de tien daarvoor.

Russisch gas

De meeste Nederlanders willen compleet van het Russische gas af. Twee op de drie (65 procent) zeggen dat er desnoods meer gas in Groningen moet worden gewonnen als alternatief. Dat is 10 procentpunt meer dan vorige maand.

Van de Groningers onderschrijft 61 procent deze stelling, nauwelijks minder dan gemiddeld dus en meer dan vorige maand. Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research wijst er daarbij wel op dat het aandeel Groningers in dit deel van de steekproef klein is.

Verwarming lager

Zeven op de tien Nederlanders (71 procent) hebben vanwege de gestegen prijzen en/of de crisis met Rusland de afgelopen maand maatregelen genomen. Ruim de helft (55 procent) zette de verwarming lager, drie op de tien gingen minder auto rijden of korter douchen.

Mensen met een minimuminkomen pasten hun gedrag iets minder aan dan mensen met middeninkomens. Een verklaring kan zijn, denkt onderzoeker Kanne, dat mensen op het minimum al langer zuiniger gedrag vertoonden en relatief vaak geen auto hebben.

Oekraïense vluchtelingen

Nederlanders zijn iets kritischer geworden over het kabinetsoptreden ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Een meerderheid (56 procent) steunt het optreden in ieder geval grotendeels, maar in maart was dat nog 68 procent.

In diezelfde maand zei 78 procent van de Nederlanders voor een ruimhartige opvang van Oekraïense vluchtelingen te zijn. Inmiddels is dat 69 procent.