120 reacties bij meldpunt Mores na onthullingen over The Voice

Bij meldpunt Mores zijn sinds de uitzending van BOOS met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland 120 meldingen binnengekomen. Dat heeft voorzitter Janke Dekker in de talkshow Jinek gezegd.

In de eerste drie dagen na de uitzending op 20 januari kwamen 97 meldingen binnen, hetzelfde aantal als over het hele jaar 2021. Normaal gesproken ligt de verhouding van de zwaarte van de meldingen rond de 85-15, waarbij 15 procent zaken betreft die richting strafrecht zouden kunnen gaan. "In die drie dagen was de verdeling 50-50", aldus Dekkers.

Bij Mores kunnen kunnen slachtoffers van ongewenst gedrag in de creatieve sector zich melden. In de nasleep rond The Voice kwamen er volgens Dekkers ook veel mails binnen van mensen uit andere sectoren, zoals de luchtvaart, de medische wereld en de advocatuur, die wilden weten waar zij terecht konden met hun meldingen.

Veilige werkomgeving

Uit de meldingen bleek volgens Dekker ook dat er weinig gebeurt met de aangiften die vrouwen doen bij de politie. "Van alle zedenzaken wordt 80 procent uiteindelijk geseponeerd". Zolang er geen bewijs is van geweld is het bewijzen van een zaak lastig.

Ook kregen vrouwen die bij hun werkgever melding maakten van grensoverschrijdend gedrag vaak reacties te horen als: heb je misschien een overgevoelige dag vandaag, ben misschien ongesteld, of: we weten allemaal dat diegene zo is, dus ontloop hem maar een beetje dan verliest hij vanzelf zijn interesse.

Choquerend, volgens Dekker, want het gaat bij The Voice en andere programma's om een situatie waarin een werkgever een wettelijke verplichting heeft om een veilige werkomgeving voor iedereen te creëren. "Daar kan en moet je een werkgever op aanspreken."