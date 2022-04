Klopjacht op 62-jarige man na aanslag metro New York, camera was kapot

De politie in New York zoekt naar een 62-jarige man die in verband wordt gebracht met een aanslag in de metro. Deze Frank R. James had een busje gehuurd en de sleutel daarvan zat in een verzameling spullen die is gevonden in het metrostel en die vermoedelijk van de schutter is.

Een nog onbekende persoon schoot gisterochtend (lokale tijd) in het spitsuur willekeurig tien passagiers neer. In de chaos raakten zeker nog 12 andere mensen gewond. Vijf mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het motief voor de daad is nog onduidelijk.

"Dit zou niet moeten gebeuren", zegt een New Yorker over de aanslag: