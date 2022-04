Benzema voorkomt in verlenging enorme stunt van Chelsea in Bernabéu (2-3)

In een intens duel in Bernabéu is Real Madrid ontsnapt tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. Na een 1-3 overwinning in Londen vorige week, was het thuis vrijwel de hele wedstrijd de mindere ploeg, maar wist het zich in de verlenging door een goal van wie anders dan Karim Benzema toch te plaatsen voor de halve finales: 2-3. Chelsea kwam vol vuur naar Bernabéu, waarmee het Madrid simpelweg omverblies, zeker een uur lang. Al binnen tien minuten zorgde Chelsea voor het eerste echte gevaar. En na een kwartier kreeg Chelsea precies waar het op hoopte. Een snelle goal.

Chelsea de baas in Bernabéu Chelsea combineerde vliegensvlug door de Madrileense defensie. Timo Werner gaf de bal - met een beetje geluk - perfect mee voor de penetrerende Mason Mount, die zonder aarzeling half hoog raak mikte van even buiten het doelgebied. Na de 0-1 bleef Chelsea gevaarlijker, met linke schoten van Mateo Kovačić en Antonio Rüdiger. De zestigduizend toeschouwers in Bernabeu zagen hun Koninklijke worstelen. Passes kwamen niet aan, duels werden verloren en Madrid had behoorlijk wat overtredingen nodig. En dat terwijl de ploeg van Thomas Tuchel de druk hoog hield. Chelsea moest immers nóg een doelpunt maken om een verlenging af te dwingen. Zes minuten na rust was het alweer raak: 0-2. Uit een hoekschop van Mount kopte Rüdiger - die eerst nog even Luka Modric als een vlieg op zijn mouw van zich af sloeg - hard raak. Toen pas schrok Real wakker. De Spanjaarden gingen voetballen. En Chelsea ging mee. Het spel werd nog intenser, het tempo nog hoger.

Rüdiger viert de 0-2 - AFP

Er vloog een voorzet hard voor het Chelsea-doel langs en even later drukte Federico Valverde snoeihard af, zijn schot vloog rakelings over. En Real toonde steeds meer lef. Maar in een counter kwam de bal na een geblokte voorzet voor de voeten van Marcos Alonso, die halfvolley zonder aarzeling in de bovenhoek roste. Sippe gezichten bij Madrid, tot de VAR ingreep nadat het een handsbal had ontdekt bij de linksback van Chelsea. Het leek Real wat geloof te geven. Een oogwenk later legde Ferland Mendy de bal op het voorhoofd van Benzema, die op de lat kopte. Een kwartier voor tijd ging het dan toch nog mis voor Real Madrid. Kovacic stak Werner de ruimte in in, die vervolgens Dani Carvajal en David Alaba uitkapte en na een touché raak schoot. 0-3. Een stand waarbij Chelsea door zou gaan. Zou.

Rodrygo omhelst Karim Benzema - Pro Shots