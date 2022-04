Man die 28 jaar geleden verdronk mogelijk toch slachtoffer van misdrijf

Een man die 28 jaar geleden dood werd gevonden in de Delfshavense Schie in Rotterdam is mogelijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Jarenlang werd gedacht dat de Hagenaar Mario Das Dores (35) na een noodlottig ongeval in het water belandde en verdronk. Nu blijkt uit nieuwe informatie dat hij mogelijk door toedoen van iemand anders in het water terechtkwam, meldt RTV Rijnmond.

Das Dores bezocht in de nacht van 14 op 15 mei 1994 een Kaapverdiaans feest in een club aan de Rotterdamse Schuttevaerweg. Daar kwam het tot een paar opstootjes, die volgens de politie allemaal met een sisser afliepen. Later liep hij naar een andere club met een groepje bekenden, die hem vervolgens uit het oog verloren.

Zijn familie hoorde dagenlang niets van de Hagenaar. Op 20 mei vonden roeiers zijn lichaam in de Delfshavense Schie. Op het stoffelijk overschot waren geen verwondingen te zien.

Verdachte

De politie hield in het onderzoek eerder een verdachte aan, maar die werd bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Het is niet bekend wat precies de nieuwe informatie is die bij de politie is binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de Rotterdamse politie zijn over de verdwijning van Das Dores ook tegenstrijdige verklaringen afgelegd.

De goudentipgever kan rekenen op een beloning van 15.000 euro.