'Meest iconische stem in comedy' Gilbert Gottfried (67) overleden

De Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij leed al langere tijd aan een spierziekte. Gottfried is bekend vanwege zijn voice-overwerk in tekenfilms, regelmatige deelname aan The Roast en controversiële grappen. In een verklaring roemt zijn familie hem als de "meest iconische stem in comedy". Dat kan vrij letterlijk worden opgevat. Gottfrieds schelle stem, met New Yorkse tongval, was te herkennen uit duizenden. Tijdens zijn optredens kende Gottfried maar een volumestand: maximaal.

Met zijn handen aan weerszijden van een katheder vertelde Gottfried, voorovergebogen en met z'n ogen bijna dichtgeknepen, in snel tempo de ene na de andere grove grap. Het is daarom ook niet gek dat Gottfried een graag geziene deelnemer was aan de Roasts van Comedy Central, waarin beroemdheden liefdevol doch genadeloos worden afgebrand. Tijdens een Roast in 2001 van Playboy-oprichter Hugh Hefner maakte Gottfried een van zijn meest omstreden grappen. Vlak na de aanslagen van 9/11 vertelde hij het publiek dat hij een vlucht moest halen naar Californië: "Ik kon geen directe vlucht krijgen. Ze zeiden dat ze eerst moesten stoppen in het Empire State Building." Hij kon rekenen op de hoon van de aanwezigen. Hieronder kun je een compilatie zien van Gottfrieds optredens tijdens Roasts:

Vervolgens besloot Gottfried zichzelf te overtoepen en te beginnen aan The Aristocrats: een van de vulgairste grappen waar menig Amerikaanse komiek zijn eigen versie van heeft. De grap gaat over een gezin dat met een variété-act auditie doet voor een artiestenmanager. Het idee is dat de komiek steeds verder en verder gaat in zijn beschrijving van het optreden, waarin onder meer incest, poep- en plasseks en kannibalisme de revue passeren. De grap eindigt dan met de artiestenmanager die de vraag stelt: "En hoe heet jullie act?" Waarop het gezin zegt: "De Aristocraten!" Met zijn uitvoering van de grap won Gottfried het publiek weer voor zich tijdens de Roast van Hefner. Bekijk hieronder een fragment met Gottfried uit de documentaire The Aristocrats: