Villarreal knikkert Bayern München met late treffer uit Champions League

Bayern München is voor het tweede seizoen op rij uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Na een 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd was een 1-1 gelijkspel tegen Villarreal in München niet genoeg.

Voor de Spaanse club is het voor de tweede keer in de geschiedenis dat het de halve finales van de Champions League haalt. Ook in het seizoen 2005/2006 kwam Villarreal zo ver. Toen werden de Spanjaarden door Arsenal uit de finale gehouden. Nu treft Villarreal de winnaar uit het duel tussen Liverpool en Benfica.

Jagend Bayern

In de heenwedstrijd in Spanje was Villarreal duidelijk de betere en ook dinsdagavond in München begon de ploeg van Unai Emery prima. Het eerst schot van de wedstrijd was van Gerard Moreno, maar daarmee kon hij doelman Manuel Neuer het niet moeilijk maken.

Bayern München had een doelpunt nodig om nog kans te maken op de halve finales van de Champions League en ging dan ook op jacht. Jamal Musiala kreeg de grootste kans voor de Duitsers in de eerste helft. De middenvelder had een vrije kopkans, maar Villarreal-doelman Gerónimo Rulli bracht redding.

Vlak voor rust werd ook Villarreal nog twee keer gevaarlijk. Étienne Capoue stuurde Arnaut Danjuma, de doelpuntenmaker van het eerste duel, de diepte in en de Oranje-international stoomde op naar doelman Neuer. Zijn schot vloog vervolgens ver naast het doel. Ook Moreno kreeg nog een kans om het openingsdoelpunt te maken, maar vond het zijnet.