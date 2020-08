Ewan snelste in massasprint in derde etappe Tour de France, Bol zevende

Samenvatting etappe 3: Ewan klopt Sam Bennett op de streep - NOS

Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. De Australiër was in Sisteron de snelste in de massasprint. De Nederlander Cees Bol kwam als zevende over de finish. De gele trui blijft om de schouders van Julian Alaphilippe. De overwinning van Ewan komt voor de geplaagde Lotto Soudal-ploeg als geroepen. De Belgische formatie stond in de tweede etappe al met twee man minder aan de start, omdat John Degenkolb de tijdlimiet had overschreden en Philippe Gilbert een gebroken knieschijf had opgelopen door een valpartij. "Eergisteren was een grote pechdag", aldus Lotto-Soudal-renner Thomas De Gendt. "We hebben wel even het hoofd laten hangen, maar na deze overwinning zitten we weer in een betere flow. Hopelijk is de druk er nu een beetje vanaf voor de ploeg." Etappewinnaar Ewan loofde zijn ploeggenoten direct na de finish. "De laatste dagen waren niet al te best voor ons, maar we zijn wel gemotiveerd gebleven. Iedereen gaf vandaag 110 procent om het gemis van Gilbert en Degenkolb op te vangen."

De vlucht van de dag was al snel gevormd. Net als gisteren zaten daar Benoît Cosnefroy (AG2R) en Anthony Perez (Cofidis) in. Zij kregen Jérôme Cousin (Total-Direct Énergie) en Oliver Naesen (AG2R) mee. Naesen liet zich even later alweer terugzakken, nadat hij zijn taak had volbracht ploeggenoot en leider in het bergklassement Cosnefroy naar voren te rijden. Dat de Belg in de kopgroep zat was al opmerkelijk. Hij heeft zelf een rappe sprint in de benen en gold als outsider voor de ritzege.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de derde etappe met Thomas Dekker, Maarten Ducrot en Patricia Bruijning (epidemioloog van UMC Utrecht). De uitzending begint om 21.30 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Cosnefroy en Perez was het vooral om de bergpunten te doen die onderweg te behalen waren. Op de Col du Pilon (derde categorie) kwam het zelfs tot een surplace. Uiteindelijk sprokkelde Perez de meeste bergpunten bij elkaar onderweg en nam de leiding over in het bergklassement. Hij moest echter halverwege de etappe opgeven na een val, waardoor Cosnefroy ook morgen weer in de bolletjestrui mag starten.

Anthony Perez komt ten val en moet opgeven - Reuters