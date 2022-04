Twee weken na Istanbul wordt er amper gesproken tussen Rusland en Oekraïne

Eind maart gloorde er lichte hoop boven de Bosporus. In Istanbul werd er voor het eerst concreet resultaat geboekt in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De Russen zegden toe zich terug te trekken uit de regio's rond Kiev, Oekraïne liet weten dat er gesproken kon worden over de status van de Krim en de Donbas.

Twee weken later lijkt er weinig over van een uitzicht op meer, zoals een mogelijke wapenstilstand. De Russische president Poetin zei vandaag zelfs dat de onderhandelingen op een dood spoor zitten. Volgens Poetin houdt Oekraïne zich niet aan de afspraken uit Istanbul. De Oekraïense onderhandelaar Michailo Podoljak was iets minder pessimistisch. Volgens hem verlopen de gesprekken moeilijk, maar zijn ze nog wel gaande via verschillende subgroepen.

"Er wordt bijna niet meer gesproken", zegt defensiedeskundige Bob Deen van Clingendael. "Eigenlijk alleen nog maar op operationeel niveau, zoals over het ruilen van krijgsgevangenen."

Russische militairen rond Kiev, Tsjernobyl en Tsjernihiv zijn inderdaad vertrokken, maar enige blijdschap over hun vertrek werd snel overschaduwd door het bekend worden van de gruwelen die zich onder Russische bezetting hebben afgespeeld. In onder meer Boetsja en Stary Bykiv werden talloze Oekraïense burgers verkracht, verminkt en vermoord.

Slager van Aleppo

In het oosten van het land intensiveerde de strijd op dat moment. Het Russische leger bleef daarbij burgerdoelen bestoken, zoals het treinstation in Kramatorsk. Het aanstellen van Aleksandr Dvornikov als belangrijkste commandant van Ruslands militaire operaties in Oekraïne belooft gezien zijn reputatie als 'slager van Aleppo' weinig goeds voor de burgerbevolking.

Wat is de situatie op het slagveld in Oekraïne? Bob Deen beantwoordt deze en andere vragen van kijkers: