Oranjevrouwen verslaan Zuid-Afrika met twee goals nieuwkomer Egurrola

Het Nederlands vrouwenelftal heeft in een vriendschappelijke wedstrijd met 5-1 gewonnen van Zuid-Afrika. Invalster Damaris Egurrola nam in haar tweede interland voor Oranje twee van de doelpunten voor haar rekening.

Normaal gesproken zou Nederland een WK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Belarus. De KNVB had, door de steun van Belarus aan Rusland in de oorlog met Oekraïne, aangegeven niet tegen Belarus te willen spelen. Belarus is echter niet geschorst door de FIFA en de UEFA, en dus had Nederland toch moeten spelen. De consequenties voor het niet-spelen van de kwalificatiewedstrijd zijn nog niet bekend.

Fraaie doelpunten

In gunstige weersomstandigheden in het Cars Jeans Stadion in Den Haag namen de vrouwen van bondscoach Mark Parsons, in de sterkst mogelijk opstelling, de tegenstander gelijk bij de strot. In de twaalfde minuut leidde dat tot de1-0. Een fraaie goal van Jackie Groenen, die met een piekfijn gemikt afstandsschot de bal via onderkant lat binnenschoot.