Verloskundigen tegen plan Kuipers: 'We verliezen onze autonomie'

Ze geeft het hypothetische voorbeeld over de keuze of een vrouw wel of niet thuis mag bevallen. "Dan zou er de richtlijn kunnen komen dat alleen iemand die al eens is bevallen en heeft bewezen dit veilig te kunnen doen thuis mag bevallen. Dan beperk je toch de keuzevrijheid. En zo kom je op een glijdende schaal, waarbij de grote partij kan stellen: wij vinden dat niet verantwoord."

En dat zien vooral verloskundigen, hun beroepsvereniging KNOV voorop, niet zitten. Hun vrees is dat ziekenhuizen, vanwege hun omvang, een grote machtspositie zullen krijgen ten opzichte van de verloskundigen in het bestuur van een IGO.

Het RIVM hoorde van het merendeel van de participanten in de pilotregio's dat ook zij te maken hadden met een hogere administratieve last bij een integraal tarief.

Het RIVM evalueerde de pilot (waaraan ook zeven andere regio's deelnamen) en concludeerde in een rapport hetzelfde. Zo bleef de verhouding tussen bevallingen thuis en het ziekenhuis nagenoeg gelijk. Ook had de integrale bekostiging geen effect op de gezondheidsuitkomsten binnen de geboortezorg.

Van de acht IGO's die meededen aan de pilot integrale bekostiging, willen zeven ondanks de administratieve rompslomp toch doorgaan met de nieuwe financiering. Zij hebben vandaag ook een petitie in de Tweede Kamer overhandigd om de integrale bekostiging wél in te voeren.

Minister Kuipers heeft begrip voor de zorgen en heeft daarom toegezegd dat naast de integrale bekostiging ook de oude 'monodisciplinaire financiering' blijft bestaan. Dit om de autonomie van verloskundigen te garanderen. Kuipers noemt dit een tweesporenbeleid.

Er bestaan grote twijfels bij verloskundigen of zorgverzekeraars dit beleid op de lange termijn zullen blijven uitvoeren. Want er zijn zorgverzekeraars die een grote voorkeur hebben voor een integraal tarief. Het is efficiënter om zorg in te kopen bij een enkele IGO's in plaats van bij vele praktijken.

In het beleidsdocument over zorginkoop 2022-2023 is de grote zorgverzekeraar Menzis uitgesproken: "We zijn van mening dat voor het goed functioneren van Integrale Geboortezorg op termijn integrale bekostiging noodzakelijk is."

Geen extra's

De regionale zorgverzekeraar ENO denkt soortgelijk. Wie als zorgverlener op de oude manier afzonderlijk betaald wil worden kan niet op extra's rekenen. Op de website staat: "Voor aanbieders van monodisciplinaire verloskunde is het daarom binnen de overeenkomst verloskunde niet mogelijk om voor het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod afspraken te maken en in aanmerking te komen voor een 'max-max'-tarief."

Bij navraag stellen zowel de afzonderlijke zorgverzekeraars als koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland het tweesporenbeleid van Kuipers te volgen.

De beroepsvereniging van de verloskundigen, KNOV, durft er toch niet op te vertrouwen. Vanuit hun leden krijgen ze al voorbeelden waarbij de financiering van innovatieve projecten alleen doorgaat als die projecten leiden tot integrale bekostiging.

Schadelijke concurrentie

En zelfs als IGO's en zelfstandige verloskundige praktijken wel naast elkaar zullen bestaan, wordt gevreesd voor concurrentie die de samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog juist zal belemmeren.

De KNOV inventariseerde zelf de ervaringen van zelfstandige verloskundigen en noteerde tal voorbeelden van onderlinge ergernis. Zo werden bijvoorbeeld cliënten door een IGO ingepikt:

"Het is nu een paar keer voorgekomen dat ik een cliënt doorstuur naar een ziekenhuis binnen een IGO en dat de IGO mijn cliënten vervolgens zelf houdt. Als een verloskundige nodig is, verwijzen zij terug binnen de IGO in plaats van naar mij. Cliënten wordt dan verteld dat ze beter binnen de IGO kunnen blijven. Zo wordt samenwerking wel erg ingewikkeld als we elkaars concurrenten worden."