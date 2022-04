Verstappen al twee keer uitgevallen, maar: 'Red Bull gaat probleem echt wel tackelen'

Wereldkampioen Max Verstappen viel dit seizoen al twee keer uit in drie races. Beide keren viel de auto stil en leek er een probleem te zijn met de benzinetoevoer.

Frits van Amersfoort is teambaas bij het Formule 2-team Van Amersfoort Racing en was ooit teambaas van Max Verstappen. Hij heeft er vertrouwen in dat het op korte termijn goed komt: "Ik ken Red Bull als een stel ongelooflijk professionele mensen."

Problemen in de brandstoftoevoer

Het probleem ligt volgens Van Amersfoort in de pomp die benzine naar de motor pompt. "De brandstof moet vanuit de tank naar de motor toe met een pomp. Als dat door een mechanische fout of verkeerde fabricage de geest geeft, dan sta je stil. Dat is bij een normale auto ook zo...", aldus Van Amersfoort.