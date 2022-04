Djokovic na enerverend gravelgevecht onderuit bij terugkeer op ATP-tour

Novak Djokovic heeft bij zijn rentree op de ATP-tour een nederlaag geleden. De Serviër boog bij het masterstoernooi van Monte Carlo in de tweede ronde na een enerverend gravelgevecht voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 3-6, 7-6, 1-6. De Servische nummer een van de wereld speelde eind februari voor het laatst een toernooi. Op het ATP-toernooi van Dubai verloor hij in de kwartfinales. In Monte Carlo stroomde hij in de tweede ronde in en trof hij de 22-jarige Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld. Djokovic begon moeizaam aan de wedstrijd. Zijn eerste servicegame sleepte hij met enige moeite binnen, maar op zijn tweede servicegame ging het mis. Davidovich Fokina pakte een breek voorsprong en stoomde vervolgens door tot een 4-1 voorsprong. Djokovic deed nog wel wat terug, maar leverde ook weer een servicegame in en verloor de eerste set met 6-3. Opnieuw snelle achterstand Ook in de tweede set keek Djokovic direct tegen een achterstand aan. Na wederom een break liep Davidovich Fokina uit naar 3-0. Toch gaf Djokovic zich nog niet gewonnen. Hij kwam terug en op 4-4 stond het voor het eerst weer gelijk. Davidovich Fokina leek vervolgens rijp voor de slacht, maar bleef knokken, dook geregeld als een ware Boris Becker naar de ballen toe en dwong toch nog een tiebreak af.

Alejandro Davidovich Fokina - Reuters

Die moest de Spanjaard ondanks een 4-2 voorsprong aan Djokovic laten, maar met geweldig spel gunde hij de Serviër in het vervolg nog maar één game. Voorbereiding op Roland Garros De 34-jarige Djokovic bereidt zich voor op Roland Garros, dat op 22 mei van start gaat. De organisatie liet vorige maand al weten dat hij welkom is op het Franse grandslamtoernooi. Daar waren twijfels over omdat Djokovic niet gevaccineerd is tegen het coronavirus en de Franse overheid op dat gebied strenge regels hanteert. Djokovic kan op Roland Garros zijn 21ste grandslamtitel behalen. Dat had hij al op de Australian Open willen doen en daarmee recordhouder worden, maar Djokovic werd de toegang tot Australië ontzegd. De Serviër staat nu - net als Roger Federer - nog op 20 grandslamtitels. Rafael Nadal is recordhouder met 21 grandslamtitels, na zijn winst op de Australian Open.