Brit in Nederlandse cel voor verkrachting in 1993

Een 49-jarige Brit is in Nederland vastgezet voor een verkrachting in het Erasmuspark in Amsterdam, in 1993. De man, die dit voorjaar werd opgepakt in Manchester, is overgedragen aan Nederland.

Het slachtoffer van de verkrachting was een vrouw die in november 1993 met haar honden door het park liep. Ze werd overmeesterd door een man en verkracht.

De zaak zat vast tot begin dit jaar, toen dna-materiaal dat na de verkrachting was veiliggesteld bleek te matchen met een dna-profiel in een Britse databank. Na een Europees arrestatiebevel werd de 49-jarige verdachte eind april opgepakt, waarna Nederland de Britse autoriteiten verzocht om overlevering.

Afgelopen vrijdag was de overdracht een feit, meldt het Openbaar Ministerie. Vandaag werd de verdachte in Amsterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn hechtenis met twee weken verlengd.