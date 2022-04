Verhalen over valwind, 'heftigste gebeurtenis van Leersum', gebundeld

Het moet uiteindelijk een boek worden. Met verhalen van inwoners, die zich die junidag stuk voor stuk nog kunnen herinneren alsof het gisteren was. Het optekenen van de herinneringen is daarom niet alleen geschiedschrijving, zegt Hazelzet, die zelf ook in Leersum woont. "Het speelt een rol in de verwerking van de ramp."

"De heftigste gebeurtenis in de geschiedenis van Leersum." Zo beschrijft journalist Edith Hazelzet de valwind die vorig jaar over het dorp raasde. Op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug verzamelt ze verhalen over het extreme weer op die 18e juni.

Op 18 juni 2021 veroorzaakte extreem weer in zeer korte tijd een ravage in en om Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen. Huizen en auto's raakten zwaar beschadigd, tienduizenden bomen werden uit de grond gerukt en wegen en fietspaden waren onbegaanbaar. Niet alleen in de bebouwde kom was de schade groot: in de natuurgebieden Breeveen en Dartheide gingen ook tientallen bomen tegen de vlakte. Daardoor raakten sommige paden onherstelbaar beschadigd.

De auteur noemt de gebeurtenis "de heftigste ooit in Leersum". "Door alle verhalen die je hoort, omdat mensen om wie je geeft net uit een auto waren gestapt waar een boom op viel. Iedereen heeft het kunnen navertellen. Dat is echt heel bijzonder", vertelt ze bij RTV Utrecht.

Negen bomen op het huis

De journalist verzamelde tientallen verhalen voor het boek. "Mijn uitdaging is om al die verhalen terug te brengen tot een representatief verhaal over de ramp. Ik ben nog op zoek naar verhalen die afwijken. Niet het zoveelste verhaal over een auto die total loss was, of nog meer bomen op het dak, maar bijvoorbeeld mensen die alleen waren in het bos, dat soort dingen."

Een verhaal dat haar is bijgebleven, is dat van een ouder echtpaar, allebei chronisch ziek. "Ze hadden negen bomen op hun huis gekregen. Vanaf de straat was dat helemaal niet duidelijk en daardoor hebben ze dagen moeten wachten op hulp. Nu is hun huis bijna klaar. Ze hebben wel zeventig of tachtig mensen over de vloer gehad en ze zijn heel dankbaar voor alle hulp. Maar ze komen nu pas toe aan de verwerking, na tien maanden wonen in een huis dat je niet vertrouwt. Zoiets raakt je in je hoofd, in je hart, in je huis, dat eigenlijk je veilige basis moet zijn."

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het boek eind december aan alle getroffenen aanbieden. Eerder riep de gemeente kunstenaars op zich te melden: wie met het beste idee komt, mag een kunstwerk maken als blijvende herinnering aan de valwind.