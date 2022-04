Meer fietsers met ernstig letsel, waar ligt dat aan?

Als het aan de overheid ligt, is het aantal verkeersslachtoffers in 2050 teruggedrongen tot nul. Een onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL toont vandaag dat daarvoor eerst een trend gekeerd moet worden: het aantal slachtoffers is in tien jaar tijd met 18 procent gestegen. Daarbij valt op dat het in twee derde van de gevallen om fietsers gaat. Moeten we ons daarover zorgen maken? Vijf vragen en antwoorden over het onderzoek.

Welke cijfers komen nog meer uit het onderzoek?

Het onderzoek zoomt in op fietsslachtoffers. Het aantal mensen met ernstig letsel is sinds 2021 gestegen met 29 procent. Bij een groot, toenemend deel van de fietsslachtoffers gaat het om mensen van 55 jaar en ouder. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met de vergrijzing. Een op de vijf slachtoffers is een jongere in de leeftijd van 12 tot 24 jaar; in 2012 was dat nog een op de vier.

De onderzoeksperiode valt, in elk geval de laatste jaren, samen met de opmars van de elektrische fiets. De onderzoekers zien dat het aandeel slachtoffers op elektrische fietsen dat op de spoedeisende hulp belandde in 2020 "significant hoger" lag dan vier jaar eerder: 36 tegen 19 procent.

Onder de slachtoffers in de jongste leeftijdscategorie (12-17 jaar) fietste in 2016 nog slechts 4 procent op een elektrische fiets, wat in 2020 was opgelopen tot 22 procent. Vrouwen boven de 55 lijken het grootste risico te lopen: bijna de helft van de slachtoffers op een elektrische fiets valt in deze categorie.