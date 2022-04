Tot nu toe 150 meldingen van salmonella door Belgische chocolade

De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft tot nu toe zo'n 150 meldingen gekregen van salmonellabesmettingen die worden gelinkt aan een vestiging van chocoladeproducent Ferrero in Aarlen in Zuid-België. Dat bedrijf maakt onder meer Kinder-chocolade.

De meeste salmonellagevallen zijn vastgesteld bij kinderen onder de 10 jaar, zegt het gezondheidscentrum. Veel kinderen moesten behandeld worden in het ziekenhuis. Van de 150 meldingen zijn er 119 bevestigd, in 31 gevallen gaat het om een "waarschijnlijke" infectie, zegt het ECDC.

De meldingen komen uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In het laatstgenoemde land werd het eerste salmonellageval al op 21 december vorig jaar gemeld en niet, zoals eerder gedacht, op 7 januari.

Melktank

De salmonellabacterie werd in december gevonden in een melktank op het terrein van Ferrero in Aarlen, zo werd eerder al duidelijk. Na een schoonmaakbeurt waren vervolgtesten op de bacterie negatief en werd de levering van chocolade door Ferrero hervat.

In verschillende landen is chocolade van Ferrero uit de schappen gehaald en teruggeroepen. Dat gebeurde ook in Nederland, waar de NVWA vrijdag waarschuwde geen enkel chocolaatje uit de fabriek in België te eten. De Belgische voedsel- en warenautoriteit FAVV heeft de fabriek voorlopig stilgelegd.

De salmonellabacterie wordt af en toe aangetroffen in voedsel. Een infectie is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.