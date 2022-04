Overstromingen door aanhoudende regen in Zuid-Afrika, tientallen doden

Bij overstromingen in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika zijn zeker 45 doden gevallen. Er is al dagen sprake van zware regenval in de regio waar ook de miljoenenstad Durban ligt, een van de belangrijkste havensteden in Afrika. Op enkele plekken viel in 24 uur tijd liefst 35 centimeter regen. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog oploopt en dat de regen aanhoudt, mogelijk tot in het paasweekend. Bekijk hier beelden uit het rampgebied:

Zware overstromingen in Zuid-Afrika - NOS

De reddingsoperatie in KwaZulu-Natal is in volle gang. Het leger helpt mee, maar het verloopt moeizaam. Bewoners van Durban wachten op daken totdat ze gered worden. De hulpdiensten waren afgelopen nacht niet bereikbaar omdat de lijn overbelast was. Daar hebben de autoriteiten excuses voor aangeboden.

De verwoesting in de provincie is groot. Op beelden is te zien dat autowegen onder water staan en weggedeelten compleet zijn weggeslagen. Ook zijn huizen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties beschadigd. De snelweg N3 naar Johannesburg is gedeeltelijk gesloten vanwege brokstukken op de weg. Op de N2, de snelweg langs de kust, zijn verschillende bruggen verwoest. Op de N2 drijven ook zeecontainers:

Shipping containers have been floating on the flooded N2 freeway near Durban's old airport on Tuesday.

Video supplied. @TimesLIVE pic.twitter.com/8K6qCWkn1m — Nivashni Nair (@NivashniNair) April 12, 2022