'Sport-influencers veroorzaken drang naar onhaalbaar schoonheidsideaal'

"Eigenlijk ergerde ik me aan iedereen en aan alles. Ik wilde geen contact meer met mensen en ik walgde van mezelf", zegt Sandor Verbeek. Hij woog op zijn 17e 130 kilo en viel in zeer korte tijd bijna 50 kilo af. Daarbij ontwikkelde hij een obsessie voor sporten.

Pubers zitten gemiddeld vier uur per dag op sociale media, waarvan de helft van hen regelmatig kijkt naar fitfluencers, blijkt uit het onderzoek. De online spierbundels proberen jongeren enthousiast te maken voor een extreem afgetraind lijf. "Het is een standaard, een doel, maar vaak totaal niet haalbaar. Dat frustreert enorm", zegt Evers.

Ricky Frissen deed mee aan wedstrijden bodybuilding en ontwikkelde een eetstoornis. Uithongeren en eetbuien wisselden elkaar af terwijl hij iedere dag in de sportschool was. "Het zorgde voor het verlies van mijn sociale omgeving en het verlies van mijn mentale gezondheid", vertelt hij. Inmiddels is Frissen diëtist en coacht hij mensen met een sportverslaving of een eetstoornis.

"Ik denk dat de lichamen van influencers worden gelinkt aan status, geld en macht. En dat wanneer je zo'n lichaam bereikt, je ook het leven hebt wat je graag wilt", zegt Frissen. Zijn waarschuwing komt overeen met de zorgwekkende conclusies uit het onderzoek. "Jongeren kunnen de beelden op sociale media niet goed relativeren en ontwikkelen een ziekelijke drang om gespierd te worden."