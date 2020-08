Schaatsbond ISU wil 'bubbel' in Nederland voor eerste WB-wedstrijden

De internationale schaatsbond ISU heeft de eerste vier wereldbekerweekeinden van het seizoen van de kalender gehaald. De bond onderzoekt als alternatief de mogelijkheid om een 'bubbel' te creëren in Nederland, zoals dat ook gebeurt in de Tour de France en bij enkele grote sporten in Amerika.

De wedstrijden stonden voor november en december in Polen, Noorwegen, de Verenigde Staten en Canada op de rol. Reizen tussen die landen is vanwege de coronapandemie niet verstandig. Wanneer de schaatsers wel in actie gaan komen in het wereldbekercircuit is nog onduidelijk.

Het is niet ondenkbaar dat de bubbel gecreëerd zal worden Thialf in Heerenveen om daar de afgelaste World Cup-wedstrijden te organiseren.

Shorttrack

Ook de eerste twee wereldbekerwedstrijden in het shorttrack zijn gecanceld door de ISU. De wedstrijden stonden in november gepland in Canada. Het is nog de vraag of de daaropvolgende wereldbekerwedstrijden in Zuid-Korea en China wel door kunnen gaan.