Vijanden en tegenpolen: zij voeren het Russische en Oekraïense leger aan

Afgelopen weekend werd bekend dat Aleksandr Dvornikov het Russische leger gaat aanvoeren in Oekraïne. Aan hem de taak om, zoals het Kremlin het noemt, de "speciale militaire operatie" te leiden. Recht tegenover hem staat commandant Valeri Zaloezjny, die het Oekraïense leger leidt in de strijd tegen Rusland.

De twee mannen zijn niet alleen vijanden: het lijken ook tegenpolen. Wat weten we van Dvornikov en Zaloezjny?

Aleksandr Dvornikov

De 60-jarige Dvornikov heeft een lange staat van dienst in het Russische leger. Zijn carrière begon in 1978, nadat hij was geslaagd aan een militaire kostschool in de Sovjet-Unie. Hij bekleedde diverse functies en vocht onder meer mee in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009). In 2015 werd hij de eerste commandant van het Russische leger in Syrië.

"Dvornikov is zeer loyaal aan Poetin en staat bekend om zijn meedogenloosheid", vertelt kolonel Han Bouwmeester, die verbonden is aan de Nederlandse Defensie Academie. "Dvornikov is nietsontziend en valt steden aan, dat liet hij ook zien in Syrië. Hij nam vrijwel meteen het vliegveld van Idlib in en voerde luchtaanvallen uit op Aleppo."

Sommige westerse media omschrijven Dvornikov vanwege zijn daden in Syrië als "de slager van Aleppo". Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) richtten veel Russische troepen in Syrië zich destijds gericht op burgers en kritieke infrastructuur. Het instituut ziet Dvornikov dan ook niet als de enige medeplichtige aan dergelijke misdaden tegen Syrische burgers.

Dvornikov is in 2016 voor zijn werk in Syrië uitgeroepen tot Held van de Russische Federatie. In hetzelfde jaar werd hij benoemd als commandant van het zuidelijke militaire district van Rusland. Hij was vanaf het begin al betrokken bij de invasie in Oekraïne en gevechtsoperaties, voornamelijk in het zuiden en oosten van het land, bijvoorbeeld in de Donbas en in de havenstad Marioepol.