Handballers willen op zelfde podium schitteren als vrouwen: 'Kloppen op de deur'

"We hebben ons goed laten zien op het EK en we willen die lijn doortrekken", zegt keeper Bart Ravensbergen enkele dagen voor de cruciale wedstrijd in Portugal. Over de koppeling met de Portugezen is de doelman niet helemaal tevreden, maar hij ziet wel degelijk kansen.

Goede kans

"Daar hadden we van tevoren niet helemaal op gehoopt, maar het EK heeft laten zien dat we tegen zo'n land een goede kans maken."

Dat Oranje een redelijke kans maakt op een eerste WK-deelname sinds 1961 blijkt wel, want op het EK werd Portugal nog met 32-31 verslagen. Kleine kanttekening daarbij is wel dat de Portugezen veel spelers misten vanwege coronabesmettingen.

"Waarom niet nog een keer?", spreekt Ravensbergen desondanks vol vertrouwen uit.

