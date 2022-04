Winschoten gaat honderd asielzoekers opvangen om Ter Apel te ontlasten

De gemeente Oldambt in Groningen gaat extra vluchtelingen opvangen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. In een leegstaand pand in Winschoten kunnen honderd vluchtelingen terecht.

Maximaal de helft van de mensen die in Winschoten worden opgevangen bestaat uit alleenstaande minderjarigen, meldt RTV Noord. Het totale aantal vluchtelingen kan uiteindelijk worden uitgebreid naar 180 als alles "rustig en goed verloopt", schrijft de gemeente. Het gaat niet om Oekraïense vluchtelingen, maar om asielzoekers.

Dat het te druk is in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is bekend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) luidde onlangs de noodklok vanwege de nijpende situatie in Ter Apel. In de nachtopvang, die bedoeld is om één nacht door te brengen, verblijven nu 700 asielzoekers terwijl er plek is voor 275. Utrecht besloot onlangs ook om asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk op te vangen.

Burgemeester Schuiling van Groningen trok onlangs eveneens aan de bel over de leefomstandigheden in Ter Apel. "Kinderen spelen er tussen het afval. Op een festivalterrein zijn oneindig betere sanitaire voorzieningen", zei hij in het magazine Binnenlands Bestuur.

Oldambt besloot in actie te komen, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema: "We zien hoe groot de druk op de opvang is. Dit leidt tot noodopvanglocaties met amper tot geen privacy. Ook sluiten noodopvanglocaties op andere plaatsen weer. En dat leidt weer tot overbezetting in Ter Apel. Dat levert zulke schrijnende situaties op voor mensen die net gevlucht zijn uit een heel onveilige situatie. Dat moeten we niet willen."

Volgens de burgemeester heeft het COA met de verhuurder van het pand gesproken over een maximale huurperiode van twee jaar.