Eeuwenoude ontstekingsremmer helpt ook tegen hart- en vaatziekte

Een eeuwenoud medicijn tegen jicht verlaagt de kans op nieuwe hart- en vaatziekten bij hartpatiënten met 30 procent. Over die ontdekking publiceren cardiologen uit Nederland en Australië vandaag in het New England Journal of Medicine.

In het onderzoek kreeg de helft van 5522 hartpatiënten een lage dosis van het medicijn colchicine toegediend, de andere helft een placebo. Patiënten die colchicine kregen, hadden minder hartinfarcten en ook was er minder vaak een dotteroperatie nodig. Het medicijn leidde niet tot extra bijwerkingen.

Jichtmedicijn

Colchicine wordt gemaakt van het plantje herfsttijloos, een krokusachtig plantje dat in bijna heel Europa voorkomt. Al eeuwen wordt het gebruikt als ontstekingsremmer, onder andere bij de behandeling van jicht. Het idee om het medicijn ook te gebruiken tegen hart- en vaatziekten ontstond toen artsen zagen dat reumapatiënten die het middel kregen minder vaak hart- en vaatziekten hadden, zegt de Hartstichting.

Vorig jaar ontdekten cardiologen al dat colchicine direct na een hartinfarct hartschade voorkomt. Maar nu blijkt het dus ook chronische hartpatiënten te helpen. De onderzoekers verwachten dat het medicijn snel ingezet kan worden bij patiënten die een hartinfarct hebben gehad of vernauwde kransslagaders hebben. Wat helpt is dat colchicine een goedkoop medicijn is dat ruim beschikbaar is.