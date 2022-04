In een metrostation in New York zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de brandweer. Dat gebeurde in het station 36th Street in het zuiden van het stadsdeel Brooklyn. Ook zijn er explosieven gevonden.

Er is nog niets duidelijk over het aantal slachtoffers en de ernst van hun verwondingen.

Het metroverkeer in de omgeving is stilgelegd. De schutter opende het vuur tijdens de ochtendspits. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

(later meer)