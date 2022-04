Ook premier Johnson beboet voor lockdownfeestjes Downing Street

De Britse politie heeft nog eens dertig boetes uitgeschreven aan mensen die aanwezig waren bij lockdownfeestjes in onder meer Downing Street 10. Onder de mensen die een boete krijgen is ook premier Boris Johnson, zegt een woordvoerder van zijn kantoor. In maart werden ook al twintig boetes uitgeschreven.

Andere mensen die worden beboet zijn minister Sunak van Financiën en het voormalige hoofd ethiek van de Britse regering, Helen MacNamara. Ook Carrie Johnson, de vrouw van de Britse premier, moet een boete betalen.

De politie maakt niet bekend wie er nog meer een boete moeten betalen. Een regeringswoordvoerder belooft met meer informatie te komen zodra er meer te melden is. Zo is nu niet duidelijk hoe hoog het boetebedrag is.

Ruim honderd mensen die aanwezig waren tijdens een of meerdere feestjes, hebben een vragenlijst van de politie gekregen. Ook zijn getuigen gehoord. "We stellen alles in het werk om dit onderzoek zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit omvat ook het beoordelen van aanzienlijke hoeveelheden onderzoeksmateriaal", meldt de politie in een verklaring.