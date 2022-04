Ophef in België: VAR krijgt geen beelden, want cameraman is steevast te laat

Het moment waar het over gaat: staat de speler rechts buitenspel? - Sporza

Later blijkt waarom: er zijn geen goede beelden. De camera die zicht moet houden op buitenspel is onbemand. De cameraman heeft eerst op het veld de opkomst van de spelers moeten filmen en kwam vervolgens, al puffend en zwetend, pas een minuut of vijf na de aftrap op zijn post. Structureel probleem Aanvankelijk werd gedacht dat het kwam omdat er voor het duel een eerbetoon gefilmd moest worden, maar uit onderzoek van Sporza-journalist Peter Vandenbempt blijkt dat het vaker gebeurt in wedstrijden zonder topclubs als Anderlecht en Club Brugge. "De cameraman die verantwoordelijk is voor het filmen van de opkomst, de toss en de trainers, moet daarna naar de camera op het zestienmetergebied. In een kleiner stadion komt hij of zij een paar minuutjes te laat. In een groot stadion veel te laat", vertelt Vandenbempt in de voetbalpodcast De Tribune.

Dubieuze goal van Cercle was geen toeval: cameramannen blijken élke match te laat op post. "Dat is onprofessioneel", vertelt Peter Vandenbempt in De Tribunehttps://t.co/nkRJDf7mzA pic.twitter.com/sP3Jgc9Q4h — sporza (@sporza) April 12, 2022

Het zorgt voor verbazing bij AA Gent. "We betreuren het ten zeerste dat anno 2022 de organisatie van de VAR nog altijd niet goed draait", klinkt het daar. Na lang beraad heeft de club besloten om geen klacht in te dienen. Vandenbempt noemt het amateuristisch. "Bij een wedstrijd wordt elke keer het risico genomen. De camera wordt in het begin van de wedstrijd ruim genoeg gezet, zodat er per abuis misschien een bruikbaar beeld is, in het geval de cameraman er nog niet is. Dat kan gewoon niet." Op Twitter laat AA Gent zien dat het in ieder geval op een humoristische wijze met de situatie omgaat.

We durven het bijna niet te vragen, maar was de cameraman op tijd aan de finish…? 😅 https://t.co/rJfIMrtSyN — KAA Gent (@KAAGent) April 10, 2022