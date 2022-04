Poetin prijst leger: 'nobele' doelstellingen in Oekraïne worden gehaald

De Russische leider deed de uitspraken op bezoek bij een ruimtevaartcentrum in het uiterste oosten van het land. Hij was daar samen met zijn Belarussische bondgenoot president Loekasjenko. Poetin zei dat de twee landen nauw gaan samenwerken op het gebied van ruimtevaart en infrastructuur.

Russische militairen voeren hun missie 'heldhaftig en efficiënt' uit en de 'nobele doelstellingen' in Oekraïne zullen allemaal worden gehaald. Volgens president Poetin loopt de 'speciale militaire operatie' in het buurland op rolletjes.

Volgens Poetin zijn de beschuldigingen tegen het Russische leger allemaal onzin. Hij kwam in zijn toespraak superlatieven tekort om zijn manschappen te prijzen voor hun inzet over de grens.

Vanuit Washington en Brussel is met afschuw gereageerd op de almaar groeiende lijst van veronderstelde Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Van de moordpartij in Boetsja tot het bloedbad in een theater in Marioepol : volgens Oekraïne worden er ruim 6000 oorlogsmisdaden onderzocht.

"De sancties waren alomvattend, de isolatie was compleet, maar toch was de Sovjet-Unie de eerste in de ruimte", zei Poetin op de staatstelevisie. Zijn boodschap aan het volk was duidelijk: Rusland heeft het Westen niet nodig.

Op de Dag van de Kosmonauten maakte Poetin de vergelijking met de Sovjet-Unie. Want tijdens het grootste ruimtevaartsucces, de eerste bemenste ruimtevlucht van Joeri Gagarin precies 61 jaar geleden, was de communistische grootmacht - net als Rusland nu - grotendeels afgesloten van het Westen.

Poetin herhaalt: 'Ingrijpen in Oekraïne was onvermijdelijk' - NOS

"We hadden geen keus", herhaalde Poetin nogmaals over zijn ingrijpen. De 'genocide' in de Donbas moest worden gestopt, evenals de "groeiende invloed van neonazi's" in Oekraïne. "Het was slechts een kwestie van tijd", zei de Russische president, voordat er ingegrepen zou worden.

"Waarom in godsnaam maken we ons zo druk over die sancties?", vroeg Loekasjenko zich tijdens het bezoek hardop af. Belarus is een cruciale bondgenoot voor Rusland in het conflict. Vanuit dat buurland kon het Russische leger een deel van zijn troepenmacht Oekraïne insturen. Voor deze faciliterende rol is ook Minsk bestraft met zware sancties door onder meer de VS en de EU.

Vanzelfsprekend heeft dit Minsk en Moskou nog dichter bij elkaar gebracht. Wat de vandaag aangekondigde samenwerking op het vlak van bijvoorbeeld ruimtevaart gaat inhouden, is nog onbekend.