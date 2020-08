Van de Beek ontbreekt bij Oranje voor afronden transfer naar United

Donny van de Beek wordt op dit moment medisch gekeurd om zijn transfer naar Manchester United af te ronden. De middenvelder sloeg de eerste training van het Nederlands elftal in Zeist over.

Van de Beek heeft het trainingskamp van Oranje tijdelijk verlaten. Hij wordt in Nederland gekeurd en keert vanavond terug in het spelershotel in Woudschoten.

Zondag werd bekend dat de 23-jarige middenvelder voor een bedrag van 40 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen naar 45 miljoen, de overstap maakt van Ajax naar United. Van de Beek tekent daar een vijfjarig contract.

Volgens Rafael van der Vaart maakt Van de Beek de juiste keus, dat zei de analyticus zondagavond in Studio Voetbal.