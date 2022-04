Lakers zetten coach op straat en zoeken 'autoriteit' voor sterspeler James en co

De Lakers behaalden in 2020 onder Vogel nog het zeventiende kampioenschap uit hun bestaan, maar dit seizoen speelde het sterrenensemble van LeBron James, Anthony Davis en Russell Westbrook met slechts 33 zeges in 82 wedstrijden geen rol van betekenis.

Op de persconferentie na de wedstrijd tegen Denver Nuggets- die met 146-141 gewonnen werd, maar de play-offs waren allang niet meer haalbaar - zei Vogel nog van niets te weten. Een dag later werd het nieuws pas bevestigd en was Vogel zijn baan kwijt.

Bijna direct na de laatste wedstrijd van Los Angeles Lakers dit seizoen slingerde Adrian Wojnarowski, NBA-volger voor het Amerikaanse ESPN, een tweet de wereld in met de mededeling dat coach Frank Vogel zou worden ontslagen. En het was al zo onrustig bij de Lakers.

"Ik heb er vertrouwen in dat deze club dat ook wil, dat is waar het hier ook altijd om heeft gedraaid. Ze hebben hier decennialang lang gewonnen."

Ondanks het dramatische seizoen is de 37-jarige James nog altijd strijdbaar in Los Angeles. "Ik ben hier gekomen om een titel te winnen en ik wil er meer winnen", zei hij tijdens een persmoment. "Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken, maar ik ben nog steeds hongerig naar meer."

"Ik weet niet wat zijn probleem was met mij, maar ik kan niet echt een reden geven waarom het nooit klikte tussen ons", aldus Westbrook, die door Vogel vaak op de bank werd gezet in de slotfase van wedstrijden. "Ik heb vanaf het eerste moment nooit een eerlijke kans gekregen."

Waar James zich diplomatiek uitliet over zijn relatie met coach Vogel ("hij geeft alles voor de sport, ik heb veel respect voor hem"), was Westbrook, die voor dit seizoen aansluit bij de Lakers, een stuk kritischer.

Wie Vogel gaat opvolgen in Los Angeles is nog niet bekend. Algemeen directeur Robert Pelinka laat weten dat de heropbouw van de club grondig verricht zal moeten worden.

Autoriteit

"Als we kijken naar wat dit team nu nodig heeft, en zeker met onze supersterren, denken we aan iemand die autoriteit uitstraalt. Iemand die in staat is spelers op het hoogste niveau iedere wedstrijd te inspireren. Dat zijn ook de kwaliteiten die we vragen van de spelers, van de supersterren tot de vijftiende man", aldus Vogel.

Welke spelers de nieuwe coach onder zijn hoede zal krijgen, is ook nog niet duidelijk. Van alle spelers die onder contract staan bij de Lakers hebben alleen James, Davis en Talen Horton-Tucker een doorlopende verbintenis.