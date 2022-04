VN-gezant in Jemen, bestand lijkt op veel plaatsen te worden nageleefd

Anderhalve week na het afkondigen van het eerste bestand in jaren, gaat er in Jemen gepraat worden met de strijdende partijen. De speciaal VN-gezant voor Jemen is gisteren in hoofdstad Sanaa aangekomen. Gezant Hans Grundberg wil de partijen ervan overtuigen zich aan het bestand te houden, dat twee maanden moet duren. Hij onderhandelde eerder ook over het bestand. De Houthi-rebellen en regeringstroepen sloten deze maand de overeenkomst. Het bestand moet hulpverleners de kans geven goederen af te leveren en brandstofleveringen via de haven mogelijk maken, evenals enkele vluchten op het vliegveld van de hoofdstad Sanaa. Het vliegveld is al jaren gesloten. In de eerste week van het bestand werd er minder gevochten, maar sinds afgelopen weekend is er weer gestreden bij het olierijke Marib, dat in handen is van het leger. De rebellen proberen de stad te veroveren, maar hun pogingen zijn tot nu toe afgeslagen. Grundberg heeft vorige week al aangedrongen op het stoppen van de gevechten bij de stad. Correspondent Daisy Mohr bezocht eind vorig jaar Jemen. Een verslag van een allesverwoestende oorlog:

Grundberg is nog niet eerder in Sanaa geweest; sinds hij in augustus is aangesteld als gezant weigerden de rebellen hem te ontvangen. Hij heeft wel met de hoofdonderhandelaar van de Houthi-rebellen gesproken in Oman. Een aantal dagen na het afkondigen van het bestand droeg de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi de macht over aan een nieuwe raad, die een politieke oplossing voor het conflict moet zoeken. Ook de vicepresident werd uit zijn functie ontheven. Humanitaire crisis In Jemen wordt sinds 2014 gevochten, toen rebellen de regering verdreven uit de hoofdstad. Een jaar later kreeg de verdreven president steun van een internationale militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Na jaren van conflict heerst in het land een ernstige humanitaire crisis. 80 procent de dertig miljoen inwoners is afhankelijk van voedselhulp.