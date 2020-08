Anita hengelt contract binnen bij RKC Waalwijk, nu Van der Wiel nog

Vurnon Anita heeft bij RKC Waalwijk een contract getekend voor een seizoen. De oud-speler van Ajax trainde al enige tijd mee. Dat is ook het geval bij een andere oud-Ajacied, Gregory van der Wiel. Hij hoopt ook een contract af te dwingen in Waalwijk.

"Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de website van de club. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons."

De 31-jarige Anita debuteerde in 2006 in het betaalde voetbal bij Ajax, waar hij samen met Van der Wiel speelde tot hij in 2012 de overstap maakte naar Newcastle United. Daarna speelde de drievoudig international nog voor Leeds United, Willem II en het Bulgaarse CSKA Sofia, waar hij alleen de eerste maanden van dit jaar onder contract stond.