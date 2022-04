Recordboete voor Belastingdienst vanwege zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het ministerie van Financiën een recordboete op van 3,7 miljoen euro vanwege de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst, een zwarte lijst waarop de fiscus jarenlang persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs bijhield. Daarmee heeft de fiscus op veel punten de privacywet AVG overtreden, vindt de AP.

Eerder legde de toezichthouder de Belastingdienst al een boete op van 2,75 miljoen euro vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin ouders als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen veel geld moesten terugbetalen. Volgens de AP heeft de fiscus jarenlang de dubbele nationaliteit van ouders op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze verwerkt.

Ook gedupeerden van het toeslagenschandaal kwamen soms op de zwarte lijst terecht, maar die lijst ging over meer dan alleen de toeslagen. Omdat het bij de zwarte lijst dus over een grotere groep gaat, is deze boete hoger, zegt de AP.

Boetes die door de Belastingdienst moeten worden betaald aan de toezichthouder komen weer terecht in de schatkist. De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete.

"Het klopt dat de boete in de schatkist komt. Maar het gaat om veel meer dan dat", zegt Caspar Itz van de AP. "Met boetes geven we aan wat wel en niet mag. Ook geeft de hoogte van de boete de ernst van de overtreding aan." Daarnaast dwingt de boete de Belastingdienst ook om hun gedrag aan te passen en deze praktijk stop te zetten, voegt hij toe.

Gedupeerden

Op de zwarte lijst, waarvoor de Belastingdienst nu dus wordt beboet, stonden in totaal 270.000 mensen, onder wie 2000 minderjarigen. Ook ondernemingen stonden geregistreerd.

De Belastingdienst registreerde vanaf 2013 tot maart 2020 persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs. De voorlopers van dat systeem bestonden al sinds 2001. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard, zonder geldige reden of duidelijk doel, en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het slecht beveiligde systeem.

Mensen kwamen op de zwarte lijst terecht als de Belastingdienst zogenoemde risicosignalen ontving. Onlangs werd bekend dat er handleidingen zijn gevonden waaruit blijkt dat nationaliteit en leeftijd een rol speelden, volgens twee nieuwe onderzoeken van accountants- en advieskantoor PwC. Ook een gift aan een moskee kon risico op fraude aanduiden voor de fiscus.

Verder was het volgende 'daderprofiel' gemaakt: "iemand met onder meer een laag inkomen, een modaal loon, doorgaans jong (...) en vaak van buitenlandse afkomst".

De fiscus liet eerder weten dat 5000 tot 15.000 mensen financieel nadelige effecten hebben gehad van de zwarte lijst. Zo kregen ze geen schuldsanering of studiefinanciering of ze kwamen op andere manieren in de financiële problemen. Ook kon het zijn dat hun aangifte strenger werd gecontroleerd door de Belastingdienst.