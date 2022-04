Kodaira, olympisch kampioene van 2018, kondigt aan te stoppen met schaatsen

Nao Kodaira heeft het einde van haar schaatscarrière aangekondigd. In oktober zal de 35-jarige Japanse in haar 'eigen' Nagano afscheid nemen in haar laatste wedstrijd.

Kodaira maakte het nieuws bekend op een persconferentie in Japan. "Ik ben zenuwachtig over wat ik ga zeggen, maar ik zal de laatste wedstrijd van mijn carrière rijden op het nationaal kampioenschap in oktober", vertelde ze.

Olympisch kampioene

De sprintster beleefde het hoogtepunt van haar carrière in 2018, toen ze in Pyeongchang naar olympisch goud reed op de 500 meter. Daarmee werd ze de eerste Japanse schaatsster die olympisch kampioene werd.

Kodaira heeft ook twee zilveren olympische medailles op haar erelijst: een op de 1.000 meter in Pyeongchang en de ander met het Japanse team op de ploegenachtervolging in 2010.