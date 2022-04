Kraanwater in hoofdstad Chili op rantsoen door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte in Chili dwingt het land tot onorthodoxe maatregelen. Voor de hoofdstad Santiago wordt een waterrantsoen ingesteld, schrijft Britse krant The Guardian.

Na dertien opeenvolgende jaren van droogte zit de miljoenenstad volgens gouverneur Claudio Orrego in een ongekende situatie. "Voor het eerst in de 491-jarige historie van Santiago moeten we ons erop voorbereiden dat er niet genoeg water is voor alle inwoners."

Kleurcodes

Als gevolg van het rantsoen kunnen stadsdelen om de beurt fors minder water gebruiken. Het systeem wordt ingesteld op de waterstanden van rivieren Maipo en Mapocho. Vier kleurcodes, variërend van groen tot rood, geven aan hoe nijpend het watertekort is.

In de laatste fase is er fors minder water beschikbaar voor burgers. Hoeveel er dan nog uit de kraan komt, is niet duidelijk. Maar stadsdelen kunnen voor een periode oplopend tot 24 uur met een watertekort kampen.

Door te rouleren krijgt elke wijk op den duur weer toegang tot extra water. Afhankelijk van het dreigingsniveau wisselt om de vier, zes of twaalf dagen welk stadsdeel aan de beurt is.

'Klimaatverandering blijvend'

"Het is belangrijk dat mensen inzien dat klimaatverandering blijvend is", zei de gouverneur op een persconferentie. "De effecten zie je niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal."

De regering schat dat de beschikbare hoeveelheid water in dertig jaar tijd tussen de 10 en 37 procent is afgenomen. In Noord- en Centraal-Chili kan de watervoorraad tot en met 2060 met nog eens 50 procent slinken.

Het VN-klimaatpanel riep onlangs opnieuw op tot acute maatregelen. De wereldwijde effecten van klimaatverandering zijn nu al ingrijpend en deels onomkeerbaar, stond in het nieuwe IPCC-rapport. De tijd om maatregelen te nemen om nog ernstiger consequenties te voorkomen, raakt volgens de wetenschappers snel op.