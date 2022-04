Nieuwe Indonesische wet moet seksueel geweld tegengaan

Het Indonesische parlement heeft na zes jaar debat en overleg een wet tegen seksueel geweld aangenomen. Dat moet leiden tot gerechtigheid voor de slachtoffers. Vervolging wegens seksuele misdrijven was voorheen lastig, omdat er geen wettelijke basis voor was.

Op seksueel misbruik staat vanaf nu een straf van maximaal 12 jaar. Seksuele uitbuiting kan een dader 15 jaar celstraf opleveren en ook gedwongen huwelijken worden strafbaar. Verder is het delen van seksuele inhoud tegen de zin van een slachtoffer illegaal geworden.

De nieuwe wet maakt het mogelijk om direct actie te ondernemen als een geval van seksueel misbruik wordt gemeld. Nu is er nog maar één bewijsstuk voor nodig, voorheen waren dat er drie. "Dit is een grote stap voorwaarts voor ons. Het is de enige wet die bescherming biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik en ook ondersteuning biedt bij hun herstel", zegt een Indonesisch parlementslid tegen Bloomberg.

Sommige islamitische partijen hebben de afgelopen jaren geprobeerd om de invoering van de wet tegen te houden. Volgens hen werkt die homoseksualiteit en buitenechtelijke seks in de hand.

'Verkrachting te vaag beschreven'

Seksueel misbruik wordt in Indonesië vooral gezien als het probleem van het slachtoffer. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen.

Activisten zijn blij dat de langverwachte maatregel er eindelijk is. Toch is er ook kritiek: nu zijn bepaalde seksuele misdrijven weliswaar strafbaar, maar volgens critici is dat niet genoeg.

Een jurist die slachtoffers van seksueel geweld bijstaat zegt tegen persbureau Reuters dat in de wet duidelijk omschreven moet worden wanneer verkrachting strafbaar is. Nu is die beschrijving volgens hem nog te vaag. De regering zegt dat er nog een speciale wet komt die betrekking heeft op verkrachting.

Sinds 2016 stijgt het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen in Indonesië, blijkt uit cijfers van de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen. In die periode is het aantal gemelde gevallen meer dan verdubbeld, van 163.000 naar 338.000.