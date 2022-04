Hulpverleners verwachten extra instroom van duizenden in schuldhulp

Ondanks de steunpakketten verwachten schuldhulpverleners dat er dit jaar duizenden mensen extra aankloppen voor schuldhulp. Dat komt naar voren uit een onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie op de schuldenproblematiek in opdracht van brancheorganisatie NVVK.

Volgens de onderzoekers zijn er door corona naar schatting zo'n 33.000 werkenden met een zeer hoog risico op problematische schulden bij gekomen. Het gaat om mensen bij wie het inkomen 5000 euro lager ligt dan voorheen, die moeilijk kunnen rondkomen en niet meer alle rekeningen kunnen betalen.

Dat betekent extra hulpvragen bij de schuldhulp. Nu helpt de NVVK al 80.000 mensen per jaar, daar komen de komende jaren nog maximaal 18.000 mensen bovenop. "En dat is nog zonder de effecten van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de sterke inflatie mee te nemen", zegt een woordvoerder van de schuldhulpkoepel.

De coronaproblemen spelen met name bij zelfstandig ondernemers en flexwerkers. Jongeren, 55-plussers en mensen met een migratieachtergrond zijn ook risicogroepen volgens de onderzoekers.

159.000 ondernemers

Afgelopen maanden nam de instroom in de schuldhulpverlening al mondjesmaat toe. De grote golf wordt verwacht in oktober, als ondernemers de uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen. De lopende belastingen moeten sinds deze maand al weer betaald worden.

Eind februari waren er 159.000 kleine ondernemers met zo'n openstaande belastingschuld. "Die groep is zo kwetsbaar, een groot deel is persoonlijk aansprakelijk", zegt Jacqueline Zuidweg, van schuldhulpbureau Zuidweg en Partners.

Gemiddeld heeft deze groep zelfstandigen een belastingschuld van ruim 25.000 euro. Bij een deel loopt de schuld zelfs in de tonnen. Sommige ondernemers zien alleen nog een uitweg uit hun coronaschulden als de Belastingdienst de schuld (deels) zou kwijtschelden.