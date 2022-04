Wekdienst 12/4: CBS-cijfers over faillissementen • Alternatief duel Oranjevrouwen

Goedemorgen! Het CBS komt met cijfers over de toename van faillissementen en koning Willem-Alexander opent een expositie in de Sint-Janskerk van Gouda. Verder spelen de Oranjevrouwen vanwege de oorlog in Oekraïne een oefenwedstrijd, in plaats van een WK-kwalificatieduel.

Eerst het weer: het wordt een vrij warme dag met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Op de Waddeneilanden wordt het een graad of 16. Het is zonnig, maar er is ook wel wat sluierbewolking aanwezig waardoor de zon soms minder fel zal schijnen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het CBS komt met cijfers over de faillissementen in maart. Onlangs werd al duidelijk dat er voor het eerst in lange tijd weer meer faillissementen zijn, omdat bedrijven geen coronasteun meer kregen. Door de overheidssteun werden ook bedrijven die eigenlijk niet (meer) levensvatbaar waren in de lucht gehouden.

De gemeente Twenterand staat in de rechtbank tegenover particulieren die op een eigen terrein in Vriezenveen een vluchtelingenkamp voor Oekraïners hebben opgetuigd zonder vergunning. De rechter bepaalt of een dwangsom die eerder geschorst was, alsnog gaat gelden.

Koning Willem-Alexander is in Gouda voor de opening van een tentoonstelling in de Sint-Janskerk. Er worden kunstschatten uit de zestiende eeuw getoond en de protestantse kerk zelf is teruggebracht naar de katholieke staat van die tijd. De koning opent de tentoonstelling en praat daarna met enkele Gouwenaars.

De voetbalsters van Oranje spelen om 18.45 uur in Den Haag een oefeninterland tegen Zuid-Afrika. Dit duel is in plaats van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus, die de KNVB niet wilde spelen vanwege de betrokkenheid van dat land bij de oorlog in Oekraïne. Wat heb je gemist? Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt, is de afgelopen tien jaar met bijna een derde toegenomen. Dat concludeert kenniscentrum VeiligheidNL na onderzoek. Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar. Ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar liepen de afgelopen jaren ernstige verwondingen op bij ongelukken op de fiets. Volgens VeiligheidNL speelt de elektrische fiets daarin steeds vaker een rol. Zo steeg het aantal slachtoffers met ernstig letsel onder 12-17-jarigen die op een e-bike reden van 4 procent in 2016 tot 22 procent vorig jaar.

Ander nieuws uit de nacht: 'Extreme armoede dreigt dit jaar voor nog eens kwart miljard mensen': hulporganisatie Oxfam schat in dat eind 2022 zo'n 860 miljoen mensen in armoede leven als er niet tegen wordt ingegrepen.

'Woonfraudezaken blijven liggen door capaciteitsproblemen en coronacrisis': veel woningcorporaties hebben grote moeite om woonfraude aan te pakken, meldt BNR na een rondgang.

VS verplicht niet-essentieel consulaatpersoneel Shanghai te vertrekken: de Amerikaanse autoriteiten uiten kritiek op de coronamaatregelen in Shanghai, waar een zware lockdown geldt, en de rest van China. En dan nog even dit: In Syrisch oppositiegebied weten ze als geen ander wat het is om gebombardeerd te worden door het Russische leger. Sinds 2015 steunen de Russen president Assad, die daardoor weer stevig in het zadel zit. Vrijwilligers onder de naam de 'Witte Helmen' spelen een belangrijke rol bij het redden van slachtoffers van de Russische aanvallen. Vanuit Syrië delen ze nu hun kennis met de Oekraïners:

Witte Helmen nemen instructievideo's op voor Oekraïne - NOS