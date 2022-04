Oxfam: extreme armoede dreigt dit jaar voor nog eens kwart miljard mensen

Dit jaar dreigen ruim 260 miljoen mensen wereldwijd in extreme armoede te belanden, wat betekent dat ze dagelijks minder dan 1,74 euro te besteden hebben. Dat stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De hulporganisatie schat in dat eind 2022 zo'n 860 miljoen mensen in armoede leven als daartegen niets wordt gedaan.

Volgens Oxfam neemt de armoede in de wereld toe vanwege de effecten van de coronapandemie en de toenemende economische ongelijkheid. Ook de oorlog in Oekraïne speelt een rol, omdat die leidt tot hogere prijzen voor voedsel en energie. Arme mensen besteden een relatief groot deel van hun inkomsten aan voedsel, zegt Oxfam. Door de hoge prijzen worden zij nu gedwongen tot pijnlijke keuzes, stelt de ontwikkelingsorganisatie, zoals tussen het betalen van eten, verwarming of zorg.

Onder meer in delen van Afrika, Jemen en Syrië is de situatie bijzonder schrijnend, staat in het Oxfam-rapport. In Oost-Afrika lopen zo'n 28 miljoen mensen het risico op extreme honger.

Belastingen voor rijke mensen en bedrijven

Volgens Oxfam zijn wereldwijd te lang politieke keuzes gemaakt waar rijke mensen beter van zijn geworden en die armen in de kou lieten staan. Daardoor zouden samenlevingen extreem kwetsbaar zijn voor onverwachte gebeurtenissen en crises. De hulporganisatie roept overheden wereldwijd daarom op om meer en hogere belastingen in te voeren voor rijke mensen en grote bedrijven die nu "buitengewone winsten" maken.

Een ander belangrijk punt voor Oxfam is het kwijtschelden van de schulden van de armste landen in de wereld. Volgens de organisatie kan dat dit jaar meer dan 27 miljard euro opleveren aan fondsen voor 33 landen. Ook vindt Oxfam dat rijke landen als Nederland meer kunnen investeren in kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden.